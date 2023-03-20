Об этом идет речь в сообщении на странице УПЦ (МП).

Священники написали обращение к президенту, в котором якобы изложили позицию "миллионов верующих".

"Мы считаем, что президенту не доносят правдивую информацию об УПЦ. Судя по тем заявлениям, которые звучали, информация об УПЦ искажается и создается ложный образ наших верующих. Мы всегда выступали за конструктив, стремились, чтобы развивались отношения между государством и УПЦ. Такой диалог - это важный аспект, который связан с развитием гражданского общества", - заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

В УПЦ утверждают, что помогают ВСУ и всем пострадавшим от войны.

"Украинская Православная Церковь – это церковь патриотов... Хочется надеяться, что руководители нашего государства смогут не только услышать, но и увидеть конкретные дела, которые верующие ежедневно совершают для своей Родины", - отметил Климент.

К священникам вышла представительница Офиса президента и предложила передать обращение Зеленскому, но митрополит Онуфрий отказался, отметив, что члены Синода хотят передать его сами.