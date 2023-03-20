Священники УПЦ (МП) пришли в Офис президента добиваться встречи с Зеленским и заявили, что они – "церковь патриотов"
Члены Священного Синода Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Онуфрием пришли в ОПУ добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским
Об этом идет речь в сообщении на странице УПЦ (МП).
Священники написали обращение к президенту, в котором якобы изложили позицию "миллионов верующих".
"Мы считаем, что президенту не доносят правдивую информацию об УПЦ. Судя по тем заявлениям, которые звучали, информация об УПЦ искажается и создается ложный образ наших верующих. Мы всегда выступали за конструктив, стремились, чтобы развивались отношения между государством и УПЦ. Такой диалог - это важный аспект, который связан с развитием гражданского общества", - заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
В УПЦ утверждают, что помогают ВСУ и всем пострадавшим от войны.
"Украинская Православная Церковь – это церковь патриотов... Хочется надеяться, что руководители нашего государства смогут не только услышать, но и увидеть конкретные дела, которые верующие ежедневно совершают для своей Родины", - отметил Климент.
К священникам вышла представительница Офиса президента и предложила передать обращение Зеленскому, но митрополит Онуфрий отказался, отметив, что члены Синода хотят передать его сами.
- 10 марта сообщалось, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
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