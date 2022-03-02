Соответствующее обращение священники разместили в сети.



"Мы считали вас отцом, а некоторые даже великим господином и Отцом, но вы оказались хуже отчима. Бог вам судья" - говорится в видеообращении. "Молчанием вы благословили войну", - отмечают отцы. Кроме того, священники заявили, что они перестают поминать имя Кирилла в богослужениях в их храмах.

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