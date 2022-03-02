Священники УПЦ МП хотят выйти из московского патриархата. ВИДЕО
Киевские священники УПЦ МП записали обращение, в котором обвинили патриарха Кирилла в попустительстве войны, которую развязал Путин. Они призвали митрополита Онуфрия собрать собор Украинской православной церкви, чтобы отсоединиться от московского патриархата
Соответствующее обращение священники разместили в сети.
"Мы считали вас отцом, а некоторые даже великим господином и Отцом, но вы оказались хуже отчима. Бог вам судья" - говорится в видеообращении. "Молчанием вы благословили войну", - отмечают отцы. Кроме того, священники заявили, что они перестают поминать имя Кирилла в богослужениях в их храмах.
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