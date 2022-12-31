Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в Киево-Печерской Лавре
В субботу, 31 декабря 2022 года, на территории Киево-Печерской лавры священнослужители УПЦ (МП) последний раз собрались на религиозную встречу со своими прихожанами
Об этом сообщила юрист Виктория Кохановская, представляющая интересы данной религиозной конфессии.
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"31 декабря в святынях нашей Киево-Печерской лавры, в Успенском соборе и Трапезном храме, умолкнет православная молитва. К сожалению, так решило государство", - отметила она накануне, 30 декабря.
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Как уточняет Религиозно-информационная служба Украины, речь идет именно о Трапезном храме.
- Напомним, руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" отказалось продлить договоры с Украинской православной церковью Московского патриархата о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью в 2023 году.
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