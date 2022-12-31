Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в Киево-Печерской Лавре

Об этом сообщила юрист Виктория Кохановская, представляющая интересы данной религиозной конфессии.



Читайте также : Николай Княжицкий. В Украине нужно запретить Российскую православную церковь



"31 декабря в святынях нашей Киево-Печерской лавры, в Успенском соборе и Трапезном храме, умолкнет православная молитва. К сожалению, так решило государство", - отметила она накануне, 30 декабря.



Читайте также : Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина



Как уточняет Религиозно-информационная служба Украины, речь идет именно о Трапезном храме.

Напомним, руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" отказалось продлить договоры с Украинской православной церковью Московского патриархата о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью в 2023 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb