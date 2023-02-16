Священника УПЦ (МП), призывавшего жителей Донетчины голосовать на псевдореферендуме, приговорили к 7 годам тюрьмы
Священник УПЦ (МП), который призывал жителей Донтчины голосовать на псевдореферендуме, получил 7 лет тюрьмы
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Настоятель одного из приходов УПЦ (МП) Лиманской громады Донецкой области публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал местных жителей проголосовать на псевдореферендуме за присоединение региона к России.
"Также предлагал людям "избрать" нового "председателя" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении спецслужбы.
Сотрудники СБУ задержали коллаборанта во время проведения стабилизационных мероприятий после освобождения района.
"СБУ делает все, чтобы ни один изменник Украины и коллаборант не ушел от ответственности. Отдельное внимание уделяем тем, кто, прикрываясь рясой, работает на врага. Подчеркиваю – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают предателей от законного. наказание. Поэтому приговор суда – еще один четкий сигнал всем коллаборантам", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.
- В декабре 2022 года священника УПЦ (МП) из Лисичанска приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу информации о ВСУ оккупантам.
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