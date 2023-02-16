Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Настоятель одного из приходов УПЦ (МП) Лиманской громады Донецкой области публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и призывал местных жителей проголосовать на псевдореферендуме за присоединение региона к России.

"Также предлагал людям "избрать" нового "председателя" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта во время проведения стабилизационных мероприятий после освобождения района.

"СБУ делает все, чтобы ни один изменник Украины и коллаборант не ушел от ответственности. Отдельное внимание уделяем тем, кто, прикрываясь рясой, работает на врага. Подчеркиваю – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают предателей от законного. наказание. Поэтому приговор суда – еще один четкий сигнал всем коллаборантам", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.