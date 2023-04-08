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Священника УПЦ (МП), избившего военного в соборе Хмельницкого, объявили в розыск

8 апреля, 2023 суббота
20:02
Криминал

Священнослужитель УПЦ (МП) Игорь Слободян, накануне напавший на военного в Свято-Покровском соборе Хмельницкого, объявлен в розыск

Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Розыск инициировал Хмельницкий отдел полиции. Отмечено, что Игоря Слободяна разыскивают по ч. 1 ст. 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение.

Датой исчезновения священнослужителя указана 5 апреля.

Ранее в эфире "Прямого" депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин заявил, что священник бежал из Хмельницкого - он мог уехать за границу.

  • 2 апреля стало известно, что в церкви УПЦ Московского патриархата в Хмельницком избили добровольца ВСУ Артура Ананьева, позже его забрали в отделение полиции за мелкое хулиганство.
  • Позже в тот же день в городе Хмельницкий сотни людей собрались на акцию под храмом Украинской православной церкви московского патриархата после избиения военного.
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