Священника УПЦ (МП), избившего военного в соборе Хмельницкого, объявили в розыск
Священнослужитель УПЦ (МП) Игорь Слободян, накануне напавший на военного в Свято-Покровском соборе Хмельницкого, объявлен в розыск
Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Розыск инициировал Хмельницкий отдел полиции. Отмечено, что Игоря Слободяна разыскивают по ч. 1 ст. 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение.
Датой исчезновения священнослужителя указана 5 апреля.
Ранее в эфире "Прямого" депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин заявил, что священник бежал из Хмельницкого - он мог уехать за границу.
- 2 апреля стало известно, что в церкви УПЦ Московского патриархата в Хмельницком избили добровольца ВСУ Артура Ананьева, позже его забрали в отделение полиции за мелкое хулиганство.
- Позже в тот же день в городе Хмельницкий сотни людей собрались на акцию под храмом Украинской православной церкви московского патриархата после избиения военного.
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