Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Розыск инициировал Хмельницкий отдел полиции. Отмечено, что Игоря Слободяна разыскивают по ч. 1 ст. 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение.

Датой исчезновения священнослужителя указана 5 апреля.

Ранее в эфире "Прямого" депутат Хмельницкого городского совета Александр Василишин заявил, что священник бежал из Хмельницкого - он мог уехать за границу.