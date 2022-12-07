Священник УПЦ (МП) из Лисичанска приговорен к 12 годам лишения свободы за передачу информации об ВСУ оккупантам
К 12 годам заключения приговорен священник УПЦ (МП), который передавал российским захватчикам информацию о передвижении и размещении ВСУ в Северодонецке
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух российских агентов. Они собирали разведданные о дислокации Сил обороны на Луганском направлении и "сдавали" рашистам участников АТО. Одним из приспешников врага является настоятель храма УПЦ (МП) в Лисичанске", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что с середины апреля злоумышленник передавал рашистам данные о позициях украинских воинов в районе Северодонецка.
Следователи установили, что представителя привлекли к сотрудничеству во время поездки в РФ в 2014 году: "С тех пор на постоянном контакте со священником находился главарь одной из террористических группировок "ЛНР".
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Российские спецслужбы интересовались информацией о количестве личного состава и технике Вооруженных Сил Украины. Также священник УПЦ (МП) сообщал врагу о местных патриотах, которые могли сопротивляться России.
Его задержали в результате спецоперации в апреле. Суд назначил злоумышленнику наказание - 12 лет за решеткой.
Кроме этого, СБУ разоблачила в Луганской области еще одного священника УПЦ (МП), который начал добровольно сотрудничать с российскими захватчиками.
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"Находясь на временно оккупированной территории востока Украины, он сдавал рашистам места нахождения участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО", - пишет прессслужба.
СБУ информирует, что именно за "наводкой" злоумышленника решители похитили двух украинских патриотов.
В настоящее время фигурант скрывается от правосудия на оккупированной территории Украины.
- Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
- Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.
- 25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методики из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.
- 28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков.
- 30 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.
- 2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
- Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины". Список подсанкционных фамилий у Зеленского обещали обнародовать впоследствии.
- 2 декабря Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
- Также 2 декабря Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), расположенных в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях.
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