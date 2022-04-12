Священник Михаил Нискогуз из храма во Львовской области, известного фреской с Путиным в аду, призвал вернуть в эфир Эспрессо, Прямой и 5 канал

Отец Михаил обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал вмешаться и прекратить деятельность "кротов" в кабинетах власти, которые дали незаконное указание отключить патриотические телеканалы. Эти "кроты" сеют склоки на радость врагам Украины – предостерегает главу государства отец Михаил.

"Я разговаривал с приехавшими ранеными воинами – они дрожат от злобы. Они видят, что если враг не может разрушить нас физически, оружием, он сеет распри. И мы просим – наведите порядок. Чтобы армия, которая сейчас успешно борется, чтобы она не ослабевала духом", – говорит отец Михаил.

"Господи милосердный, просим тебя, дай нашей украинской власти силу ума. Господи, дай нам непобедимый дух. Мы верим, что мы победим. Победим тогда, когда не будет распрей. Верим, что этот вопрос будет снят. И я думаю, что эти патриотические телевизионные каналы будут снова подключены к тому, чтобы говорить правду", – подчеркнул священник.

Храм святого Иосафата в Червонограде – одна из самых больших церквей в Западной Украине. Он также известен фреской, на которой можно узнать российского президента Путина, горящего в аду. Фреска появилась в церкви в канун Пасхи в 2017 году.

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