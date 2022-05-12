"Свозят тела на соцобъект, чтобы сымитировать авианалет российской авиации": РФ распространяет фейк о "провокации украинских спецслужб" в Днепре

Об этом информирует в телеграме Служба безопасности Украины .

Пропагандисты утверждают, что СБУ обязала вывезти в больницу им. Мечникова тела детей и женщин, умерших от несчастных случаев и болезней, чтобы сымитировать авианалет РФ.

"На этот раз враг вбросил в информационное поле фейк о том, что в Днепре "СБУ обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечникова тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней". Дескать, их планируется доставить на один из соцобъектов города, где будет… сымитирован авианалет российской авиации.

Как видим, цинизм вражеской пропаганды просто зашкаливает. РФ пытается во что бы то ни стало снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя собственные "операции", - говорится в сообщении.

12 мая Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков и дезинформации от РФ: польско-литовский миротворческий контингент в Украине и "опыты" над пациентами психбольницы на Харьковщине.

Мошенники пытаются обмануть вынужденных переселенцев с помощью фейкового чат-бота.

Также мошенники подделывали ресурсы МВД и собирали данные водительских удостоверений.

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