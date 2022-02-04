"Свозил "черный нал", пересчитывал в Киеве и заносил в офис": экс-"слуга" Дмитрук назвал Трухина "кошельком" ОПУ
Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший членом фракции "Слуга Народа", сообщил, что "слуга" Александр Трухин свозил "черный нал" из областей в Офис президента
Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает ДС .
"Я в вашей студии не раз рассказал о "смотрящих", которые лично у меня в области (Одесской, - ред.) уничтожают город. Они ставят "смотрящих" по областям, и Трухин был "сводчиком", бухгалтером", - сообщил Дмитрук .
По его словам, Трухин свозил "черный нал", пересчитывал в Киеве и заносил в Офис президента.
"Одесская область столько-то денег нам привезла, еще какая-то область - другое. Эти 150 тысяч "чего-то там", это не гривен. 150 тысяч - это была малая часть того, что уже там доезжало на какую-то раздачу. Трухин - это "кошелек" "Офиса президента, который вел эти черные дела, кроме того, что он был заместителем председателя бюджетного комитета и претендовал на должность председателя комитета. Если бы не эта всплывшая ситуация, то Трухин стал бы председателем комитета", - подчеркнул Дмитрук.Как известно, в ноябре 2021 года народный депутат Артем Дмитрук был исключен из фракции "Слуга Народа".
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР .
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ДБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявляет, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-слуги Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
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