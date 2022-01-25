Свой день рождения Зеленский проведет на работе, – пресс-секретарь президента
Президент Украины Владимир Зеленский проведет свой день рождения – 25 января – на работе, говорят в ОПУ
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
"Коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что в этом году Владимир Зеленский день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела", - отметил он.Никифоров опубликовал реквизиты нескольких детских домов и больниц в Украине, куда можно перечислить средства.
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