Своими руками Путин приближает освобождение Крыма, - бывший постпред Украины в ООН Ельченко

Об этом в эфире Еспресо сказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"На сегодняшний день кроме военного пути освобождения Крыма других вариантов не остается. Мы помним, как с 2014 года мы и западные партнеры говорили, что освобождение Донбасса – краткая перспектива, то Крым - это более долгая история, потому что он фактически превратился в огромную военную базу вместо курорта", – отметил он.

Ельченко заметил, что всем было понятно, что Кремль просто так от Крыма не откажется.

"Своими руками Путин и его камарилья, приближают возвращение Крыма, потому что если так пойдет и дальше, то вместе с освобождением Юга Украины встанет вопрос освобождения Крыма. Конечно, решать нашим военным, когда и как это делать. Я думаю, что мы эту перспективу достаточно скоро увидим", - добавил дипломат.

По его словам, все в курсе, что Крым – это территория Украины, и разговоры о возможности ударов по оккупантам в нем излишни.

"Весь мир услышал заявление Минобороны Украины. Меньше надо там курить и отдыхать. Еще есть Крымский мост, и можно быстро оттуда уехать, а в дальнейшем его может и не быть и будет труднее это сделать. Людям, которые стали "крымчанами" в последние годы, нужно серьезно задуматься. Уже есть информация в СМИ, что российские военные вывозят свои семьи, родственников из Крыма. Пожалуй, они все-таки знают, чего мы еще не знаем", - подытожил Ельченко.