Своими руками Путин приближает освобождение Крыма, - бывший постпред Украины в ООН Ельченко
Кроме военного пути освобождения Крыма, других вариантов не остается
Об этом в эфире Еспресо сказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
"На сегодняшний день кроме военного пути освобождения Крыма других вариантов не остается. Мы помним, как с 2014 года мы и западные партнеры говорили, что освобождение Донбасса – краткая перспектива, то Крым - это более долгая история, потому что он фактически превратился в огромную военную базу вместо курорта", – отметил он.
Ельченко заметил, что всем было понятно, что Кремль просто так от Крыма не откажется.
"Своими руками Путин и его камарилья, приближают возвращение Крыма, потому что если так пойдет и дальше, то вместе с освобождением Юга Украины встанет вопрос освобождения Крыма. Конечно, решать нашим военным, когда и как это делать. Я думаю, что мы эту перспективу достаточно скоро увидим", - добавил дипломат.
По его словам, все в курсе, что Крым – это территория Украины, и разговоры о возможности ударов по оккупантам в нем излишни.
"Весь мир услышал заявление Минобороны Украины. Меньше надо там курить и отдыхать. Еще есть Крымский мост, и можно быстро оттуда уехать, а в дальнейшем его может и не быть и будет труднее это сделать. Людям, которые стали "крымчанами" в последние годы, нужно серьезно задуматься. Уже есть информация в СМИ, что российские военные вывозят свои семьи, родственников из Крыма. Пожалуй, они все-таки знают, чего мы еще не знаем", - подытожил Ельченко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.8
Покупка 38.8Продажа 39.75
-
EUR
Покупка 39.23Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное