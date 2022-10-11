Крымский мост меня обрадовал, конечно.

Но почему-то не оставляла мысль, что это школа хуйла. Ибо как-то нам от тех оторванных шпал мало толку. А ему нужно мотивировать население, которое тараканами лезет в каждую щель, чтобы потеряться по миру. Мобилизация проходит, но не так резво, как мечталось. А все больше из-под палки, с принуждением и угрозами.

Ну и еще я хорошо помню, как взрывались дома в Москве и как там быстро находили "чеченский след" и что потом было с Чечней.

Так вот, взрыв на мосту наиболее выгоден рашистам. Это тот сакральный символ, который способен мотивировать – мобилизовать – заряжать собственное тупое население.

Сегодняшние массированные удары — картинка для своего же скотского населения. Типа – атамстили! Поэтому и захлебываются пропагандоны слюной в восторге от попадания в наши города.

Конченые. Вы можете обстрелять ракетами дома. Вы можете убить людей. Вы можете разрушить инфраструктуру.

Но вы своими ракетами не захватите наши города. И уж никого не испугаете.

Все эти ракетно-скабеевские истерики исключительно для внутреннего потребления. Потому что кремлевский дегенерат понимает, что ему осталось не так уж много.

Старое вонючее чмо проиграло. Живой труп.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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