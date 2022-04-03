"Своих не бросают? Бросают, еще как бросают", - СтратКом ВСУ опубликовал фото оставленной россиянами техники и солдат
На одном из направлений, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток", российские фашистские войска понесли тяжелые потери и оставили немало техники и своих солдат
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
"Спасая собственные шкуры от гнева украинских защитников, враг бросил на поле боя не только трупы своих солдат, но и уцелевшую технику, оружие и боеприпасы. Также приходит в голову известный лозунг россиян – "своих не бросаем": бросают, еще и как бросают. Рашистские пленные тому прямое доказательство. Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерией. И совсем другое дело - встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях", - пишут военные.
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