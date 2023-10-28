Своей речью Байден предоставил Украине новый статус, - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский отметил, что Байден назвал Украину и Израиль основными союзниками США
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Эспрессо".
"В огромной исторической речи Байден нарисовал картину мира – продолжается война сил добра против сил абсолютного зла, против оси зла – Иран, Россия и Китай. Иран хочет уничтожить Израиль, Россия хочет уничтожить Украину, а Китай хочет уничтожить Тайвань. И цели этих преступных государств Байден начал с фразы "Putin and Hamas". Эта пара, Путин и ХАМАС, проходила рефреном через всю речь. Также Байден сказал, что мы будем поддерживать our critical partners - Israel and Ukraine. В этом контексте перевод означает, что наши главные и основные союзники - Израиль и Украина. Это новый статус Украины", - подчеркнул Пионтковский.
По словам политолога, Украина давно добивалась статуса, который есть у Израиля.
"Израиль имеет так называемый статус Major Non-NATO Ally of USA (главный союзник США вне НАТО, - ред.). Украина давно добивалась этого статуса и фактически Байден его предоставил. Этим политическим заявлением и помощью, которое анонсировали для Украины. Снятием последних ограничений, последних табу, которые американцы покончили с самими собой. Поставка вооружения – это ATACMS, это истребители F-16. Презентация ATACMS на поле боя в Украине прошла прекрасно", - подчеркнул Пионтковский.
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