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Сводка Генштаба: ВСУ поразили российский пункт управления и 2 склада боеприпасов

31 мая, 2023 среда
19:15
Война с Россией

Украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 31 мая.

За сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили пункт управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

ПВО уничтожила 2 вражеских разведывательных БПЛА.

Российские удары по территории Украины:

Российские террористы нанесли 2 ракетных и 22 авиаудара, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронте и в прифронтовых регионах:

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 16 вражеских атак", - сообщает Генштаб.

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Фотовыж, Горки, Атинское Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Тернова, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григорьевка на Харьковщине .
  • На Купянском направлении российский агрессор в течение суток вел безрезультативные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника враг направил на Красное Первое, Фиголовку, Новомлынск, Западное, Масютовку, Кисловку, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Тернов и Сиверска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дылиевка, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Курахово, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Катериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, среди которых Времовка, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомыс, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

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