Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 31 мая.

За сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили пункт управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

ПВО уничтожила 2 вражеских разведывательных БПЛА.

Российские удары по территории Украины:

Российские террористы нанесли 2 ракетных и 22 авиаудара, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронте и в прифронтовых регионах:

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения Сил обороны отразили 16 вражеских атак", - сообщает Генштаб.