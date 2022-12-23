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Сводка Генштаба: Артиллерия ВСУ ударила по 2 пунктам управления, 2 складам РФ и 11 районам сосредоточения оккупантов

23 декабря, 2022 пятница
18:53
война с Россией

За последние сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения российских оккупантов

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение 23 декабря российский агрессор нанес 1 ракетный и 4 авиационных удара. Террористы совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Россияне увеличили объем перевозки железнодорожным транспортом личного состава, военной техники и боеприпасов в районы ведения боевых действий.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском - пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняется. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры территории Украины", - пишут в Генштабе.

Обстрелы регионов Украины

  • На Слобожанском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районам 15 населенных пунктов. Среди них – Гоптовка, Кудеевка, Красное, Зеленое, Гатище, Волчанск, Варваровка, Зыбино, Двухлетняя и Землянки Харьковской области.
  • В Купянском направлении враг обстрелял районы 14 населенных пунктов. В частности, это - Вишневое, Ивановка, Западное, Купянск и Синковка на Харьковщине и Кисловка, Ягодное, Котляровка, Куземовка и Коломыйчиха Луганской области.
  • На Лиманском направлении оккупанты снова нанесли огненное поражение по районам Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.
  • В Бахмутском направлении противник обстрелял районы 20 двух населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное и Веселое Донецкой области. Кроме того, авиаудары зафиксированы возле Спорного и Белогоровки.
  • На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали Водяное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы и Великой Новоселки Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских граждан, проживающих вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более 40 населенным пунктам. В частности, это - Железнодорожное, Волшебное, Орехов, Магдалиновка и Каменское Запорожской области и Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка и Станислав в Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Каменского.

Удары ВСУ по оккупантам

За последние сутки украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Информация о потерях врага уточняется.

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