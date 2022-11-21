Свободы и достоинства украинского народа – более тысячи лет, – Зеленский о 9-й годовщине Майдана

Зеленский записал видеообращение и опубликовал его в телеграм.

"Сегодня уже девятая годовщина начала Майдана – Революции Достоинства. Девятая... Но свободе и достоинству украинского народа – более тысячи лет. Стоило об этом помнить. Было много угроз свободе наших людей и самому существованию украинцев. Но народ прошел через это. И сейчас мы с вами имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую волю. Верю, что так и будет", - сказал Зеленский.

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Также президент поблагодарил каждого и каждого, кто поддерживает наше государство.

"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Вечная слава и уважение всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Слава Украине!", - добавил Зеленский.