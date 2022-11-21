Свободы и достоинства украинского народа – более тысячи лет, – Зеленский о 9-й годовщине Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 9-летием начала Майдана – Революции Достоинства
Зеленский записал видеообращение и опубликовал его в телеграм.
"Сегодня уже девятая годовщина начала Майдана – Революции Достоинства. Девятая... Но свободе и достоинству украинского народа – более тысячи лет. Стоило об этом помнить. Было много угроз свободе наших людей и самому существованию украинцев. Но народ прошел через это. И сейчас мы с вами имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую волю. Верю, что так и будет", - сказал Зеленский.
Читайте также: День Достоинства и Свободы. Фотовоспоминания участницы Майдана
Также президент поблагодарил каждого и каждого, кто поддерживает наше государство.
"Благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Вечная слава и уважение всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Слава Украине!", - добавил Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.42
-
EUR
Покупка 39.91Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное