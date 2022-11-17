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OPINION

Свободу слова ограничивать нельзя

17 ноября, 2022 четверг
09:09
Мнение Николай Княжицкий

У Зеленского нет другого выбора, только действовать по тем же демократическим принципам, и вместе с обществом строить прозрачную и справедливую европейскую страну

Вчера у меня был праздник. У Зеленского тоже. Профессиональный. День работника телевидения и радио. Политические должности по природе своей временные, а профессия остается.

Я в телевидении и радио занимался менеджментом и творчеством. И, конечно, для творчества нужна свобода, а еще больше она нужна для профессии.

Профессия в демократической стране — это то, что позволяет зарабатывать деньги, за которые человек живет. Я в 1998 году гордился, что мне как менеджеру удалось вывести "в ноль" молодой, созданный нами телеканал СТБ. Это был короткий период, когда реклама покрывала наши расходы и новости можно было делать свободно. Но власти решили начать войну с каналом. Чтобы его унести. И все в профессии на общеукраинском уровне были на содержании олигархов и крупных бизнесменов. Хорошо, что не одного, а разных).

Для творчества нужна свобода, а еще больше она нужна для профессии

Только во времена двух президентов на профессию не было запрета. Во времена Ющенко и во времена Порошенко. Можно их любить или нет, осуждать или поддерживать, но факт является фактом.

Во времена Порошенко канал, на котором Зеленский его высмеивал, работал и не имел никаких ограничений.

Были, правда, попытки как-то повлиять на канал через Нацбанк, и я сам тогда требовал от главы Нацбанка этого не делать. Был уверен, что свободу слова ограничивать нельзя.

Во времена Зеленского "порошенковские" каналы просто выключили из эфира. И не только их. И тех, кто поддерживал оппозицию, и тех, кто просто желал независимости и честности в профессии.

В военное время, когда не до выборов, когда нас поддерживают демократические страны — нет у Зеленского другого выбора, как начать действовать по тем же демократическим принципам, и вместе с обществом строить прозрачную и справедливую европейскую страну

В мирное время можно было быть спокойным. Украинцы любят свободу и после Зеленского появился бы какой-нибудь демократический лидер, для которого "демократия" не ширма.

Но в военное время, когда не до выборов, когда нас поддерживают демократические страны — нет у Зеленского другого выбора, как начать действовать по тем же демократическим принципам, и вместе с обществом строить прозрачную и справедливую европейскую страну.

Поэтому с праздником нас всех! Должны победить российских нацистов. Для этого должны стать образцом демократии!!!

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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