Свободу нельзя купить, достоинство никто не имеет права продавать, - футболист Зозуля
Футболист и волонтер Роман Зозуля написал патриотическое сообщение, в котором поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
Роман Зозуля поздравил украинцев в Facebook.
"Свободу невозможно купить. Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасимые идеалы и ценности - Героев Небесной сотни и защитников Украины. Сегодня, как и 8 лет назад, всем сердцем верю в победу Воинов света?" ???????
Борьба еще продолжается... С Днем Достоинства и Свободы!", - написал Зозуля.
31-летний форвард с 2017 года выступал за испанский "Альбасете", оставивший после завершения прошлого сезона и перешедший в "Фуэнлабраду". Также Зозуля играл за "Динамо", "Днепр" и испанский "Бетис".
Форвард провел 32 матча и забил 4 гола за сборную Украины.
- 10 июня Роман Зозуля получил орден "За заслуги" III степени .
- 14 июля футболист и волонтер Роман Зозуля подверг критике власти при условии, в которых ветераны войны вынуждены проходить реабилитацию.
- 4 ноября футболист "Фуэнлабрады" Роман Зозуля забил первый гол за свою команду в чемпионате Испании.
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