Свободу нельзя купить, достоинство никто не имеет права продавать, - футболист Зозуля

Роман Зозуля поздравил украинцев в Facebook.



"Свободу невозможно купить. Достоинство никто не имеет права продавать. Помним каждого, кто отдал жизнь за неугасимые идеалы и ценности - Героев Небесной сотни и защитников Украины. Сегодня, как и 8 лет назад, всем сердцем верю в победу Воинов света?" ???????

Борьба еще продолжается... С Днем Достоинства и Свободы!", - написал Зозуля.



31-летний форвард с 2017 года выступал за испанский "Альбасете", оставивший после завершения прошлого сезона и перешедший в "Фуэнлабраду". Также Зозуля играл за "Динамо", "Днепр" и испанский "Бетис".



Форвард провел 32 матча и забил 4 гола за сборную Украины.

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