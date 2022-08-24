Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал приветствие по случаю Дня Независимости Украины сегодня, 24 августа.

"Свободный народ независимой страны, мы встречаем этот день в разных местах: кто-то в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то – в дороге, в авто, грузовиках и поездах бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой, а кто-то – в смартфоне или за компьютером, и тоже бьется за независимость, собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины", - сказал он.

Также президент отметил, что планы российского оккупанта захватить Киев через несколько дней провалились, потому что украинцы будут бороться за свою землю до конца.

"Враг думал: мы встретим цветами и шампанским. Зато получил венки и коктейли Молотова. Ждал овации, а слышит "хлопки". Оккупант верил, что через несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот "парад". Доказательство, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде. Сожжена, разрушена и уничтожена...Нам неважно, какая у вас армия, нам важно, какая у нас земля. Мы будем бороться за нее до конца", – отметил Зеленский.

Зеленский сказал, что украинцы не будут искать общий язык с террористами и убийцами.

"Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день – это новая причина не сдаваться. Потому что, пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас говорим: победа... Украинцы не будут искать с террористами понимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать", - отметил Зеленский.

Также президент отметил, что Украина – целостная, и не будет никаких компромиссов по ее территориям.

"Мы поднимем руки вверх только один раз – когда будем праздновать нашу победу. По всей Украине. Потому что мы не торгуем своими землями и своими людьми. Для нас Украина – это вся Украина. Все 25 регионов, без уступок или компромиссов", - сказал Зеленский.

Все оккупированные Россией территории будут возвращены, а оккупанты должны покинуть украинскую землю.

"Донбасс – это Украина. И мы будем возвращать его, независимо от того, каким будет этот путь. Крым – это Украина. И мы будем его возвращать, независимо от того, каким будет этот путь. Не хотите, чтобы ваши солдаты погибали? Освободите наши земли. Не хотите, чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот такие простые и понятные наши условия", - заметил президент.

Каждый год 24 августа Украина отмечает свой главный государственный праздник – День Независимости. В 2022 году он пришелся на среду.

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