Об этом сообщает Укрпочта.

Почтовый блок "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" выполнен в графическом стиле. Центральный объект блока – почтовая марка с образом украинского защитника, олицетворяющего мужество и несокрушимость украинского воинства в борьбе за независимость своей страны. Почтовая марка оформлена в цветах национального флага Украины. Полигональный стиль, в котором выполнены иллюстрации, придает почтовому блоку современный вид и используется на почтовой продукции Укрпочты впервые.

Иллюстрации блока выполнены в виде черно-белой хроники с отдельными цветными упорами. Каждая из иллюстраций – это отдельные трагические истории украинцев, которые произошли в разный период военного времени в разных регионах Украины. Они объединены между собой одним словом – "Война". В частности, на иллюстрациях изображены:

Женщина, стоящая в многоэтажке на обломках разрушенной квартиры.

Мама с ребенком скрывается от ракетных ударов в метро.

Девочка перед грудой сгоревших гражданских автомобилей.

Драматический театр в Мариуполе с сигнальной надписью "ДЕТИ", которая стала последним прибежищем для многих украинцев.

Святогорская лавра, которая неоднократно подвергалась атаке кафиров.

Детская тележка, брошенные чемоданы и игрушки – картина, которую можно было встретить на вокзале каждого украинского города.

Автор почтового блока – молодой украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин. Тираж почтового блока – один млн экземпляров. Номинальная стоимость блока – 60 грн. В блок также выпущены конверты "Первый день" и немаркированные художественные конверты.

Приобрести почтовый блок и конверты можно с 24 августа в городских отделениях Укрпочты по всей стране, а также на официальном онлайн-магазине Укрпочты.

Погашение штемпелем "Первый день" будет проходить в Киеве 26 августа. Спецпогашение в регионах – 26-27 августа. Штемпели АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте, Луганской области – в г. Покровске Донецкой области.

18 августа выход блок-марки ко Дню Независимости анонсировал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. Он впервые показал, как будет выглядеть марка к 31-й годовщине независимости.

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