"Свободные, Несокрушимые, Непобедимые": гендиректор Укрпочты показал, как будет выглядеть блок-марка ко Дню Независимости
К 31-й годовщине Независимости Украины Укрпочта выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые". Тираж – 1 млн экземпляров
Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в телеграме.
"Совсем скоро 31-я годовщина Независимости Украины... К этому событию Укрпочта выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" + конверт (это первый такой выпуск во время войны). Сроки подготовки были очень сжатые, поэтому тираж будет всего 1 млн. Но я уверен, что все ценители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую ежегодно можно будет дополнять новыми марками от Укрпочты", - пишет Смелянский.
Также отмечается, что о выпуске блок-марки Укрпочта объявит накануне праздника.
"Потому что наши соседи, как в той поговорке, видят чужое под лесом, а не видят свое под носом. Поэтому из-за повышенного внимания к нам со стороны "асвабадителей" приходится контролировать ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.
- Как ранее сообщалось, в августе Укрпочта выпустит две новые патриотические марки, которые будут посвящены псу-саперу Патрону и Дню Независимости.
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