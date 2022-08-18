Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в телеграме.

"Совсем скоро 31-я годовщина Независимости Украины... К этому событию Укрпочта выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" + конверт (это первый такой выпуск во время войны). Сроки подготовки были очень сжатые, поэтому тираж будет всего 1 млн. Но я уверен, что все ценители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую ежегодно можно будет дополнять новыми марками от Укрпочты", - пишет Смелянский.

Также отмечается, что о выпуске блок-марки Укрпочта объявит накануне праздника.

"Потому что наши соседи, как в той поговорке, видят чужое под лесом, а не видят свое под носом. Поэтому из-за повышенного внимания к нам со стороны "асвабадителей" приходится контролировать ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в августе Укрпочта выпустит две новые патриотические марки, которые будут посвящены псу-саперу Патрону и Дню Независимости.

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