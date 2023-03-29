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OPINION

Свободному тяжело дышать "едиными новостями", или От "культа личности" нужна бустерная вакцина?

29 мартa, 2023 среда
14:08
Мнение

Перечитываю Станислава Ежи Леца, так что возьму немного перца от него и приправлю этот текст

"Однажды я впал в оптимизм. Меня тогда едва спасли", — сказал он, предупреждая.

… В телевизоре снова и снова Михаил Подоляк, тот что из ОПУ. Если путешествовать по телеканалам с пультом в руке, то на каждом другом – он, Подоляк, Подоляк, Подоляк. Потому что повсюду единый марафон, "один на всех, мы за ценой не постоим". Цену, счет оплатят из бюджета. "Распространять правду можно было бы устно, для популяризации лжи обычно используют большой аппарат" (Лец).

До недавнего времени из телевизора не вылезал Арестович. Гипнотизировал, внушал оптимизм по амбре пофигизма. Усыплял, даже подушечки с собственным именем растиражировал. "Не думай, спи, мысли яд для счастья"… Но это уже не Ежи Лец, это Богдан Игорь Антоныч, а он "не в тему", когда речь идет о сурковской школе манипуляторов (чтобы не сказать – аферистов). Оптимизм Арестовича закончился откровенным вредизмом – уже и в глазах ОПУ вред от него превышал ожидание от зомбирования, которое ему, пожалуй, поручили, когда с началом широкомасштабного вторжения вернули в орбиту власти в статусе непонятно какого советника ("Ты нам нужен", — Арестович со слов Ермака). Он, смотревший в глаза и вравший, сошел с авансцены. Но со сцены ли! И надолго ли? Ведь еще столько "хороших русских", которых можно продвигать в украинское информационное пространство и в мозги украинского обывателя…

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Оптимизм Арестовича закончился откровенным вредизмом – уже и в глазах ОПУ жаль от него превышал ожидание от зомбирования, которое ему, видимо, поручили, когда с началом широкомасштабного вторжения вернули в орбиту власти в статусе непонятно какого советника.

"Мы несправедливы ко лжи: она во что бы то ни стало хочет быть правдой" (Лец). Подоляк в глаза не смотрит, все скашивает их куда-то в сторону, в монитор какого-то офисного гаджета, демонстрирует сверхзагруженность государственными делами, а комментировать все и вся в "единственно правильных новостях", изо дня в день, изо дня в день — это напряг. Вот бы и отдохнул. Давали бы хоть иногда высказаться, например, Валерию Залужному.

Не знаю, проходит ли и день, чтобы в единых новостях не вспоминали Андрея Ермака, единолично или через запятую с другими.

В понедельник, 27 марта, между этими "едиными" завсегдатаями пробился светлый луч – в выпусках новостей показывали Елену Зеленскую, она говорила о том, как травмированным войной украинцам нужна психологическая поддержка. Как мило. Как трогательно. Как правильно. Как вовремя. Осанна!

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Психологическая поддержка от чего? Может, от уныния? Помогите мне и, плюс-минус, моему поколению журналистов (которые некоторые из очень грантового времени называет олдскульным) не впасть в этот грех уныния: свободную украинскую журналистику, свободные медиа, свободу слова, демократию мы отстаивали с начала девяностых. Искореняли "компартийные" подходы в журналистике, восставали против темников в медведчуковское время Кучмы. И потом в олигархической системе координат свободу слова спасало разнообразие СМИ, точнее – журналистское многоголосие, конкурентность в медиасреде. Мстительность, авторитарные замашки божков во власти лечились народными протестами. Ведь майданы, Революция достоинства, защита страны от рашистской орды – это, прежде всего, возможность свободно дышать в свободной Украине.

Помогите мне и, плюс-минус, моему поколению журналистов (которые некоторые из очень грантового времени называет олдскульным) не впасть в этот грех уныния: свободную украинскую журналистику, свободные медиа, свободу слова, демократию мы отстаивали с начала девяностых. Искореняли "компартийные" подходы в журналистике, восставали против темников в медведчуковское время Кучмы

Свободно дышать всем.

Да, многоголосие, свободные медиа – это не только и не столько о журналистах. Это об обществе. Помню (как забыть?!), как в первые два месяца великой войны люди, с которыми находились во время воздушных тревог в укрытии, верили в то, что после победы Украину уже никто не развернет к России, к неволе, что теперь уж точно мы будем вместе с демократическим миром, что война научила и еще научит… Теперь во время воздушных тревог мы в основном пережидаем между двумя стенами в своих домах, а встречаемся на улице или в магазине. Перекинемся словом-другим, оптимизма нет, есть усталость и апатия. И раздражение: "А тот единый марафон… И слушать не хочу. В телевизоре снова и снова те же".

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Уныние, апатия это трамбовка почвы, по которой легче пройти авторитаризму. А потом, когда придешь в себя, становится страшно, и возврата, кажется, нет… Исследовательская, поисковая работа над книгой побудила меня полистать подшивки одной львовской многотиражки сталинских времен (не пишу названия, потому что это не имеет значения, — вся пресса была, как под копирку). Просто приведу газетные заголовки информационного пространства, "где свободно дышит человек": "Товарищ Й.В. Сталин и советская наука", "В городе, где живет и работает великий Сталин", "Теоретическая конференция "Товарищ Й. В. Сталин – большой корифей науки", "Под солнцем Сталинской Конституции". Первая страница за 31 октября 1946 года - "Ответы тов. Сталина И.В. на вопросы президента американского агентства "Юнайтед Пресс" г-на Хью Бейли, полученные 23 октября 1946 года...

Уныние, апатия - это трамбовка почвы, по которой легче пройти авторитаризму. А потом, когда придешь в себя, становится страшно, и возврата, кажется, нет…

А что было за тем фасадом передовиц, помните? Учили на уроках истории? Читали нужные книги?

Казалось бы, мы привиты от "культа личности". Но исходя из того, что имеем сейчас, нужна бустерная вакцина.

… Первая леди права: украинцы нуждаются в психологической поддержке. В частности, в конкретных сигналах, конкретных шагах, которые убедят настороженное общество, что авторитаризм не пройдет, потому что не единым марафоном дышит свобода слова в Украине. Покажите это! Ибо "в конце концов ложь оседает на дно правды" (Лец).

Впрочем, зачем демонстрировать, что уговоры не помогают? Чтоб что? И оно вам нужно?

Специально для Еспресо

Об авторе. Татьяна Вергелес, журналистка, редактор.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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