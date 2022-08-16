"Свободная пресса означает свободу от преследований и запугиваний": президент Радио Свобода призвал тщательно расследовать вероятную слежку за Виталием Портниковым
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай призвал власти Украины тщательно и прозрачно расследовать вероятную слежку за публицистом и журналистом, политическим обозревателем Радио Свобода Виталием Портниковым
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы призываем украинские власти тщательно и прозрачно расследовать возможные слежки за Виталием Портниковым. Свободная пресса означает свободу от преследований и запугиваний. Важно, чтобы демократические правительства гарантировали, что журналисты не становятся мишенями за свою работу, даже во время войны", – заявил Флай.
Виталий Портников – известный украинский журналист, публицист и политический обозреватель. Сотрудничает с "Радио Свобода" и "Еспресо". На телеканале "Еспресо" он создает программы "Политклуб Виталия Портникова" и "Субботний политклуб".
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10 августа во Львове дома журналист Виталий Портников нашел подслушивающее устройство.
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11 августа в Национальном союзе журналистов Украины заявили , что возмущены случаем слежки за журналистом Радио Свобода и телеканала "Эспрессо" Виталием Портниковым и призвали СБУ и Нацполицию оперативно расследовать факт обнаружения прослушивающего устройства в доме медийщика.
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12 августа Львовское областное управление СБУ открыло производство из-за появления в квартире Портникова устройства, которое могло использоваться для скрытой записи разговоров. Коллектив телеканала "Эспрессо" обнародовал заявление о прослушивании Портникова.
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13 августа в эфире телеканала "Эспесо" генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заметил , что не верит в то, что российская агентура могла прослушивать Виталия Портникова, поскольку "прослушка", которую нашли у журналиста, похожа на аппаратуру, используемую службами Украины.
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