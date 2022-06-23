Об этом в эфире Прямого заявил народный депутат Украины, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Свобода слова, как и верховенство права, как и принципы демократии – это базовые принципы, на которых построен Европейский Союз и на которых строится Украина. Потому что именно благодаря свободе слова мы очень отличаемся от России. Я считаю, что сегодня нужно давать как можно больше разных мнений Главное, чтобы они были направлены на интересы нашего государства. Я понимаю запрет средств массовой информации, которые откровенно занимались пророссийской агитацией или распространением путинских нарративов. принял это решение и на основе чего", – сказал Разумков.

Народная депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудык считает , что выключение из сети Т2 телеканалов Эспрессо, "5 канала и "Прямого" нарушает свободу слова и базовые демократические ценности.

"Я выступала и выступаю за то, чтобы власть перестала ограничивать свободу слова в Украине. Вопрос закрытия трех проукраинских каналов Эспрессо, 5 канала и Прямого для меня очень болезненный. Мы обсуждаем этот вопрос не только внутри страны, но и за ее пределами. Поскольку мы не можем одновременно бороться за какие-либо исключительные европейские ценности, а за все остальные нет", – пояснила Рудык.

"Свобода слова является базовой демократической ценностью. Работа журналистов тоже относится к базовым демократическим ценностям в европейских государствах. Поэтому, когда во время военного состояния три украинских телеканала показывают и выражают четкую проукраинскую точку зрения, а эти каналы закрывают, то это выглядит как нарушение того , за что мы боремся", – добавила Рудык.

Патриотические телеканалы Прямой, 5 канал и Эспрессо должны восстановить в цифровом вещании, потому что свобода слова является одной из основ демократического государства, заявила с трибуны парламента соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"На заседании ВР самый популярный зарубежный политик в Украине премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вывел абсолютно точную формулу победоносного сильного государства. Это свободные медиа и сильный парламент. Месяц назад Верховная Рада Украины приняла заявление, 361 депутат это поддержал о поддержке свободы слова. В то время, когда мир награждает украинских журналистов самой престижной Пулитцеровской премией, к сожалению, в Украине выбивают из цифрового вещания три проукраинских, профессиональных канала, где работают Пулитцеровские лауреаты. Мы призываем немедленно исправить это недоразумение, потому что свободные медиа и сильный парламент - основа демократического государства", – резюмировала Геращенко.

Прямой, Эспрессо и 5 канал должны участвовать в марафоне "Единых новостей". Это подчеркнул внефракционный народный депутат Тарас Батенко. По его мнению, эти телеканалы без обоснованных причин отключены от цифрового вещания.

"Возможно, люди, которые принимали решения, руководствовались какими-то другими мотивами, и безусловно придерживаться демократии в условиях войны – это такие вызовы любой власти", – отметил политик.

Народный депутат из фракции "ЕС" Алексей Гончаренко считает , что военное положение не может быть оправданием для политической цензуры.

"Демократические страны были в военных состояниях. Этот опыт говорит, что на каждом канале назначается ответственный человек, который коммуникирует со спецслужбами и следит за эфирами и контентом. Телеканалы Эспрессо, Прямой и 5 канал без проблем встроились бы в систему и отвечали всем требованиям. Решение об исключении является неправильным и не обоснованным. Это нужно срочно исправлять. Мы защищаем не только нашу независимость, но и наши ценности. А наши ценности – это ценности свободы. Мы не должны построить здесь вторую Россию", – подчеркнул Гончаренко.

Как считает народный депутат от "Голоса", заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, лишение Прямого, 5 канала и Эспрессо цифрового вещания – это наступление на свободу слова в Украине.

"На это обращает внимание не только украинское общество, но и наши европейские партнеры, и я уверен, что с этим вопросом Украине придется серьезно разбираться, я надеюсь – уже в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. Необоснованное отключение от эфира каналов – это неприемлемо для европейской страны", – заявил Юрчишин.

Народный депутат из фракции "ЕС" Олег Синютка предостерег власть от попыток "построить диктатуру в Украине".

"Все равно выяснится, кто тот человек в Украине, который с одной стороны открывает двери всем тем, кто еще вчера был "глашатаем московских интересов" и дает им эфиры. С другой стороны, отстраняет проукраинские государственные каналы. Я убежден, что справедливость победит. Хочется, чтобы проукраинские каналы как можно скорее вернули вещание в цифровой сети Т2. Чтобы вещание единства, вещание украинской победы было доступно каждому украинцу", - подчеркнул нардеп Синютка.

Как известно, Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос об отключении с цифрового вещания Эспрессо, Прямого и 5 канала, заявила : "Я только могу сказать, что США всегда поддерживали плюрализм независимых голосов. Мы считаем, что это краеугольный камень сильной демократии. И мы призываем все государства обеспечивать возможность большому массиву различных голосов быть услышанными".

Отключение телеканалов из цифрового эфира осудили правозащитные организации.

4 апреля Концерн РРТ выключил Эспрессо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Сотрудники Эспрессо, Прямого и 5 канала обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на отключение госконцерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общего телемарафона заявил, что Эспрессо, Прямой и 5 канал якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по вопросам телерадиовещания по присоединению их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить 5 каналу и Прямому эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и главы Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков с 23 марта. Однако этого так и не произошло.

Госспецсвязи заявила , что Эспрессо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявил, что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Эспрессо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, это якобы несет вред из-за "нарциссизма" пятого президента.

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