Об этом сказал журналистам после заседания Верховной Рады Петр Порошенко. Он подчеркнул: выключать патриотические проукраинские телеканалы из эфира "по звонку" недопустимо.



"Это очень важно не только для коллективов каналов - а это тысяча журналистов, технических работников, которых некоторые пытались оставить без работы. И мы точно не дадим это сделать", - отмечает Порошенко.

По его словам, героическое сопротивление украинцев ускоряет членство нашего государства в Евросоюзе. А свобода слова – одна из базовых европейских ценностей.

"Я лично и наша политическая сила никогда не сомневались, что Украина точно будет членом ЕС. Вспомните, три года назад с каким скепсисом относились к этим прогнозам. А в этом году Украина должна получить статус кандидата. Если мы хотим быть европейской нацией, членом Европейского Союза, – два критерия важны: это свобода и демократия", – отмечает Порошенко.

"Свобода включительно со свободой слова. И те, кто атакуют независимые патриотические, проукраинские, европейские средства массовой информации, забирают право украинцев двигаться в Европу. Точно этого никто не даст им сделать", – отмечает пятый президент.

Напомним, в Заявлении, принятом Верховной Радой, в частности, отмечается, что Украинское государство не имеет права копировать тоталитарные практики государства-агрессора. Любые незаконные попытки вмешательства в работу журналистов и средств массовой информации, любые преступления против журналистов или случаи технического отключения проукраинских телеканалов из эфира должны получать решительную реакцию правоохранительных органов с привлечением к справедливой ответственности.

Верховная Рада Украины призывает все органы государственной власти, в частности правоохранительные органы, а также органы местного самоуправления обеспечить защиту прав журналистов и средств массовой информации во время военного положения, безотлагательно реагировать на соответствующие обращения о нарушении их прав и гарантировать свободу слова как один из важнейших признаков демократического. общества.



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