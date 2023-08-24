"Свобода и достоинство – главные ценности": Залужный и Сырский поздравили украинцев с Днем Независимости

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поделился своим поздравлением в соцсетях.

"Страна непокоренных, непоколебимых, несгибаемых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которых разобьются враждебные замыслы", - подчеркнул военный.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в 32-летие независимости Украины напомнил об извечной борьбе нашего народа за свободу и свободу.

"Независимость. За нее веками боролись наши предки. За независимость выпало воевать и нашему поколению. Именно мы должны закончить эту войну раз и навсегда нашей победой. Закаленные огнем и сталью, свою 32-ю годовщину Независимости мы встречаем в ожесточенных боях", - написал Сырский.

Лидер подчеркнул, что украинские военные шаг за шагом освобождают города и села от московских оккупантов.

"Слава героям, павшим за Украину! Мы помним и не простим врагу ни одной капли крови. Слава героям, которые сегодня в строю! Какие своей победой пишут новейшую историю. И не только нашу, но и всего мира. Украина была, есть и будет!" – добавил Сырский.

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Оперативное командование "Север" также приветствовало военных и гражданских украинцев.

"В это тяжелое время наш народ борется за право иметь свое свободное и независимое государство. В очередной раз за свою многовековую историю украинцы показывают всему миру примеры мужества и героизма, защищая Родину и освобождая родную землю. Мы достойны быть свободным и суверенным государством, ведь общая наша цель - сохранение независимости и победа!" - призывают в пресс-службе.