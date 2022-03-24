"Свобода должна быть вооруженной": Зеленский призвал Большую семерку предоставить оружие Украине и лишить РФ возможности пользоваться GPS на войне
21 марта Владимир Зеленский обратился к представителям Большой семерки
Видеообращение Зеленского было опубликовано на официальном канале Telegram.
"Лучше сейчас дать Украине поддержку оружием, в котором мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще и для других стран – Грузии, Молдовы, стран Балтии, Польши, стран Центральной Азии. Чем быстрее произойдет именно так, как мы просим, тем быстрее на востоке Европы будет мир. Это в наших интересах. Это в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть", - сказал Владимир Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что следует усилить санкции против России.
"Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Нужно лишить Россию возможности использовать GPS на войне. Это очень важно. Чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города. Российские банки и, главное, Центробанк России должны получить полную блокировку от глобальной финансовой системы. Военные преступники должны остаться вообще без денег! А их замороженные активы должны превратиться, в частности, в репарации для восстановления Украины", - сказал президент.
По словам Зеленского, следует еженедельно ужесточать санкции против российского агрессора, пока война не остановится.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил народ и политиков Швеции, что Путин планирует пойти дальше войной в Европу.
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