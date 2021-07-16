Свитолина вышла замуж за французского теннисиста

Фотографии со свадьбы опубликовал брат Свитолиной в Instagram.



Теннисисты сыграли свадьбу в Швейцарии.



Отметим, что Свитолина и Монфис встречались с января 2019 года. В конце февраля 2021-го теннисисты заявили о перерыве в отношениях. А уже в апреле объявили о помолвке.





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