Свитолина вышла замуж за французского теннисиста
16 июля украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис поженились
Фотографии со свадьбы опубликовал брат Свитолиной в Instagram.
Теннисисты сыграли свадьбу в Швейцарии.
Отметим, что Свитолина и Монфис встречались с января 2019 года. В конце февраля 2021-го теннисисты заявили о перерыве в отношениях. А уже в апреле объявили о помолвке.
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