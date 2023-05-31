Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата Франции победила австралийку Сторм Хантер
Об этом сообщает Еспресо.TV.
31 мая в Париже Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 192 место, обыграла Хантер (204) со счетом 2:6, 6:3, 6:1. Украинка вышла в 1/16 финала турнира Grand Slam.
Следующей соперницей Элины Светолиной станет победительница матча между 5-й ракеткой мира Каролин Гарсией из Франции и россиянкой Анной Блинковой, которую украинка на прошлой неделе победила в своем первом финале турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) после возобновления карьеры.
"Ролан Гаррос"
Париж, Франция
31 мая
Женщины, 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) – Сторм Хантер (Австралия) – 2:6, 6:3, 6:1
- 27 мая в финале турнира WTA во Франции Элина Свитолина победила россиянку Анну Блинкову.
- 29 мая Свитолина поднялась в рейтинге WTA сразу с 508-го на 192-е место.
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