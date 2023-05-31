Свитолина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

31 мая в Париже Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 192 место, обыграла Хантер (204) со счетом 2:6, 6:3, 6:1. Украинка вышла в 1/16 финала турнира Grand Slam.

Следующей соперницей Элины Светолиной станет победительница матча между 5-й ракеткой мира Каролин Гарсией из Франции и россиянкой Анной Блинковой, которую украинка на прошлой неделе победила в своем первом финале турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) после возобновления карьеры.

"Ролан Гаррос"

Париж, Франция

31 мая

Женщины, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) – Сторм Хантер (Австралия) – 2:6, 6:3, 6:1

Приветствующие наследия ✅ @ElinaSvitolina keeping family momentum going completing the comeback proti Sanders 2-6 6-3, 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/Yu4k3LIYYe — Roland-Garros (@rolandgarros) 31 мая, 2023