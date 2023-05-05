Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA во Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/4 финала WTA125 во Франции Элина Свитолина обыграла представительницу Франции Леолии Жанжан (6:3, 6:1), которая в прошлом раунде прошла Лючию Бронцетти.

На пути в четвертьфинал Свитолина победила Деспину Папамихаил и Исалин Бонавентюр. В полуфинале украинка сыграет с победительницей пары Слоун Стивенс – Джессика Понше.

28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA.

Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн призовых.