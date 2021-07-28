Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийский игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/4 финала первая ракетка Украины победила итальянку Камилу Джорджи - 6: 4, 6: 4.
Элина Свитолина стала первой в истории украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала в одиночном разряде.
За выход в финал Свитолина поспорит с победительницей матча между Паулой Бадосой Гильберт из Испании и Маркетой Вондроушовой из Чехии.
В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
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27 июля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио .
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