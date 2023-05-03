Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA во Франции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала WTA125 во Франции Элина Свитолина обыграла бельгийку Лючию Бонавантюр (6:2, 4:6, 7:6). Это первая победа над соперницей из топ-100 рейтинга после того, как украинка вышла из декрета.

В четвертьфинале Свитолина сразится против Леолии Жанжан (№137 WTA) или Лючии Бронцетти (№97 WTA).

28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA.

Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн призовых.