Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Чикаго
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила румынку Елену Габриэль Рузе в 1/8 финала турнира WTA в Чикаго
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Свитолина обыграла свою соперницу в двух сетах - 6:3, 6:3. Теннисистки впервые в карьере встречались на корте. Матч продолжался 1 час и 47 минут. Украинка ни разу не подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3/9 брейкпойнтов.
В четвертьфинале турнира Элина Свитолина встретится с 27-летней Он Жабер из Туниса. Призовой фонд соревнования составляет призовой фонд - $ 566 тыс.
Chicago Fall Tennis Classic
Чикаго, США
30 сентября
1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) - Елена Габриэла Рузе (Румыния) 6:3 | 6:3
- Напомним, 8 сентября Элина Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
- 27 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела из топ-5 рейтинга WT A.
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