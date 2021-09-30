Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Чикаго

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Свитолина обыграла свою соперницу в двух сетах - 6:3, 6:3. Теннисистки впервые в карьере встречались на корте. Матч продолжался 1 час и 47 минут. Украинка ни разу не подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3/9 брейкпойнтов.



В четвертьфинале турнира Элина Свитолина встретится с 27-летней Он Жабер из Туниса. Призовой фонд соревнования составляет призовой фонд - $ 566 тыс.



Chicago Fall Tennis Classic



Чикаго, США



30 сентября



1/8 финала



Элина Свитолина (Украина) - Елена Габриэла Рузе (Румыния) 6:3 | 6:3