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Главная Спорт Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Чикаго

Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Чикаго

30 сентября, 2021 четверг
23:01
Спорт Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила румынку Елену Габриэль Рузе в 1/8 финала турнира WTA в Чикаго

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Свитолина обыграла свою соперницу в двух сетах - 6:3, 6:3. Теннисистки впервые в карьере встречались на корте. Матч продолжался 1 час и 47 минут. Украинка ни разу не подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3/9 брейкпойнтов.

В четвертьфинале турнира Элина Свитолина встретится с 27-летней Он Жабер из Туниса. Призовой фонд соревнования составляет призовой фонд - $ 566 тыс.

Chicago Fall Tennis Classic

Чикаго, США

30 сентября

1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) - Елена Габриэла Рузе (Румыния) 6:3 | 6:3

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