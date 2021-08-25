Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Чикаго
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Фиону Ферро из Франции во втором круге турнира WTA в Чикаго
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч продолжался 1 час 38 минут. Свитолина сделала 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок. Украинка победила Фиону Ферро в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.
В 1/4 финала шестая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с Кристиной Младенович (№57 WTA) из Франции.
Призовой фонд турнира WTA в Чикаго составляет $235 238.
Chicago Women's Open
Чикаго, США
25 августа
второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Фиона Ферро (Франция) 6:4 | 6:4
- Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.
- 9 августа украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA.
- Но 20 августа Элина Свитолина покинула топ-5 лучших теннисисток мира в рейтинге WTA.
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