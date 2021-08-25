Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Чикаго

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч продолжался 1 час 38 минут. Свитолина сделала 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок. Украинка победила Фиону Ферро в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.



В 1/4 финала шестая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с Кристиной Младенович (№57 WTA) из Франции.



Призовой фонд турнира WTA в Чикаго составляет $235 238.



Chicago Women's Open



Чикаго, США



25 августа



второй круг



Элина Свитолина (Украина) - Фиона Ферро (Франция) 6:4 | 6:4