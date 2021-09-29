Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Свитолина выложила в Instagram патриотическое фото

Свитолина выложила в Instagram патриотическое фото

29 сентября, 2021 среда
22:22
Спорт

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с фанатами патриотическим фото в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Элина Свитолина посетила Украинский национальный музей в Чикаго. Теннисистка поделилась фотографией оттуда, чтобы напомнить иностранным фанатам, какую страну она представляет на самых престижных турнирах мира.

"Такой теплый прием украинский здесь, в Чикаго. Какой удивительный музей, столько истории и души - обязательно посетите! Спасибо за теплую встречу и гостеприимство в Чикаго", - написала Элина Свитолина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
26 сентября, 2021 воскресенье
Джошуа назвал неожиданную причину поражения от Усика
Олександр Усик
28 сентября, 2021 вторник
Усик заявил, что повезет чемпионские пояса в оккупированный Крым
Олександр Усик
28 сентября, 2021 вторник
Этого не было 30 лет: Усик объявил о намерении бороться за звание абсолютного чемпиона мира
Киев
+11
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.48
    Покупка 26.48
    Продажа 26.7
  • EUR
    Покупка 30.8
    Продажа 31.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
29 сентября
23:39
Обновлено
Виталий Миколенко
"Бавария" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
22:58
В Украине утилизируют 34 тыс. доз COVID-вакцины Pfizer
22:32
Польша вакцина
Польша заявили о пересечении барьера четвертой волны коронавируса
22:19
Эспрессо вошло в Белый список наиболее качественных онлайн-медиа
22:06
Рада на днях рассмотрит вопрос усиления ответственности за подделку COVID-сертификатов, - Радуцкий
21:51
Зеленский
Зеленский обсудил с президентом ФИБА заявку на Евробаскет-2025
21:40
Слуга народа
Отставка Разумкова и замена министров: какие вопросы рассмотрят слуги в Трускавце
21:36
Руслан Малиновский
Малиновский помог "Аталанте" победить "Янг Бойз" в ЛЧ
21:10
При каком условии чиновники и педагоги смогут избежать COVID-вакцинации: разъяснение МЗ
20:53
"Динамо"
"Бавария" - "Динамо": составы команд на матч Лиги чемпионов
20:49
Павел Волк
"Эти лица страну проживания перепутали": в ОАСК отреагировали на штраф в 4,5 тыс. грн судье Вовку
20:34
Владимир Вятрович
Бабий Яр стал возможен благодаря гремучей смеси тоталитарных режимов нацистской Германии и Советского Союза, - Вятрович
20:32
Марлос
Тренер "Шахтера" призвал звездного игрока подписать новый контракт с клубом
20:20
Словения прекратила делать прививки вакциной Johnson & Johnson после смерти 20-летней девушки
20:13
Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты
20:05
Андрей Шевченко
Для обычных болельщиков - просто Шева: Зеленский поздравил Шевченко с днем рождения
19:46
карантин
Радуцкий назвал области, в которых могут усилить карантин в ближайшие неделю-две
19:43
Ройтбурд
MERIDIAN CZERNOWITZ издает стихи художника Александра Ройтбурда
19:20
Владимир Буряк
Мэр Запорожья написал заявление об отставке
19:16
22-летняя биатлонистка отказалась от российского гражданства ради Украины
18:54
"Динамо U-19"
"Динамо" разбило "Баварию" в юношеской Лиге УЕФА
18:54
Оккупанты дважды нарушили "тишину" на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ
18:32
Ляшко: Около 6 тыс. школ Украины не достигли необходимого уровня вакцинации от коронавируса
18:26
Bayraktar: Украина и Турция подписали меморандум о создании центра беспилотников
18:18
PR
Black Friday
В чем популярность Черной пятницы?
18:13
В Донецкой области военные остановили автомобиль с оружием, водителя задержали
17:59
Усик признался, что его мама не смотрит бои сына в прямом эфире
17:52
СБУ заявила о перехвате телефонных разговоров относительно фальсификаций на выборах в Госдуму РФ в ОРДЛО
17:33
Зеленский
Закон о предотвращении антисемитизма направили на подпись Зеленскому
17:30
Штайнмайер назвал фейком сообщения СМИ об отмене безвиза Украины и ЕС
17:28
PR
Люстры Лофт - стильное дополнение к оригинальному интерьеру
17:27
"Бавария" - "Динамо": букмекеры обесценили шансы украинцев на победу в матче ЛЧ
17:14
В Кабмине и МИДе опровергли информацию о возможной отмене безвиза Украины с ЕС
16:53
Василий Кобин
Клуб УПЛ уволил главного тренера
16:45
ВАКС
Высший антикорсуд оправдал экс-главу Государственной зерновой корпорации по делу о растрате 88 млн грн: САП подает апелляцию
16:45
Наталья Диденко
Украинцам следует ожидать заморозки и сильный ветер, - синоптик Наталья Диденко
16:23
"В случае полного локдауна": полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду в "Дии"
16:22
Игорь Суркич и Мирча Луческу
Суркис пожаловался, что из-за Луческу не может купить в "Динамо" новых футболистов
16:11
вакцина
Как действуют различные типы вакцин от коронавируса на организм: разъяснение МЗ
16:03
Ярослав Железняк
Железняк: Рада не будет рассматривать на следующей неделе "ресурсный" законопроект во втором чтении
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV