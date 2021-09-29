Свитолина выложила в Instagram патриотическое фото
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с фанатами патриотическим фото в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Элина Свитолина посетила Украинский национальный музей в Чикаго. Теннисистка поделилась фотографией оттуда, чтобы напомнить иностранным фанатам, какую страну она представляет на самых престижных турнирах мира.
"Такой теплый прием украинский здесь, в Чикаго. Какой удивительный музей, столько истории и души - обязательно посетите! Спасибо за теплую встречу и гостеприимство в Чикаго", - написала Элина Свитолина.
- Напомним, 8 сентября Элина Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
- 27 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела из топ-5 рейтинга WT A.
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