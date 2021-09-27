Свитолина вылетела из топ-5 лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 27 сентября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украинка Элина Свитолина с 4-й позиции опустилась на шестую.



В топ-100 рейтинга еще три украинки: Марта Костюк (57), Ангелина Калинина (60) и Даяна Ястремская (72).



Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.