Свитолина вылетела из топ-5 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела из топ-5 рейтинга WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 27 сентября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украинка Элина Свитолина с 4-й позиции опустилась на шестую.
В топ-100 рейтинга еще три украинки: Марта Костюк (57), Ангелина Калинина (60) и Даяна Ястремская (72).
Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.
- Напомним, 5 сентября Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
- 8 сентября Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
- 13 сентября Элина Свитолина вернулась в топ-4 рейтинга WTA.
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