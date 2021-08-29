Свитолина выиграла турнир WTA в Чикаго

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале турнира WTA в США Элина Свитолина победила 59-ю ракетку мира Ализе Корне из Франции - 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 2 мин. Украинка дважды подала навылет и реализовала 6 из 6 брейк-поинтов.

Свитолина выиграла свой первый титул WTA в 2021 году. Для украинки этот титул стал 16-м в карьере.

Турнир WTA Chicago Women's Open

финал

29 августа

Элина Свитолина (Украина) - Ализе Корне (Франция) 7:5, 6:4

Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

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