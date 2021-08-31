Свитолина выиграла стартовый матч US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Нью-Йорке в матче первого круга турнира Большого шлема украинка переиграла Ребекку Марино со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час. 4 мин. Украинка сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов. В активе Марино 6 эйсов и 1 реализованный брейк-поинт из 5.

US Open

первый круг

31 августа

Элина Свитолина (Украина) - Ребекка Марино (Канада) 6:2, 6:3

29 августа Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Чикаго.

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