Свитолина выиграла стартовый матч US Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила канадку Ребекку Марино в первом круге Открытого чемпионата США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Нью-Йорке в матче первого круга турнира Большого шлема украинка переиграла Ребекку Марино со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час. 4 мин. Украинка сделала 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов. В активе Марино 6 эйсов и 1 реализованный брейк-поинт из 5.
US Open
первый круг
31 августа
Элина Свитолина (Украина) - Ребекка Марино (Канада) 6:2, 6:3
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29 августа Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Чикаго.
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