Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Свитолина впервые за 5 лет покинула топ-15 лучших теннисисток мира

Свитолина впервые за 5 лет покинула топ-15 лучших теннисисток мира

10 января, 2022 понедельник
11:54
Спорт Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на 16-е место в рейтинге WTA

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам первой недели года Элина Свитолина опустилась на 16-ю позицию рейтинга WTA. В последний раз украинка была вне топ-15 в октябре 2016 года. Тогда она занимала 19-е место.

Марта Костюк сохранила 50-ю позицию, а Ангелина Калинина поднялась на 51-е место и обновила свой личный рекорд.

Даяна Ястремская покинула топ-100 и опустилась на 102-е место.

Рейтинг WTA

1 Эшли Барти (Австралия) 8051 очков
2 Арина Соболенко (Беларусь) 6351
3 Гарбинье Мугуруса (Испания) 5635
4 Барбора Крейчикова (Чехия) 5008
5 Каролина Плишкова (Чехия) 4666
...
16 Элина Свитолина (Украина) 2726
50 Марта Костюк (Украина) 1215
51 Ангелина Калинина (Украина) 1188
102 Даяна Ястремская (Украина) 789
120 Леся Цуренко (Украина) 634

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Леся Цуренко
Марта Костюк
спортивный рейтинг
Читайте также:
9 января, 2022 воскресенье
В 2022 году могут ввести карточки на еду, – советник президента Устенко
Путін
9 января, 2022 воскресенье
В Украине проходит акция "Скажи Путину - нет"
9 января, 2022 воскресенье
Зеленский вылетел отдыхать на Индийский океан, - Игорь Мосийчук
Киев
-1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.37
    Покупка 27.37
    Продажа 27.64
  • EUR
    Покупка 30.83
    Продажа 31.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
10 января
14:33
В Великобритании обнаружили скелет огромного "морского дракона"
14:21
Украинцы уже потратили более миллиарда гривен по программе "єПідтримка"
14:19
За прошлый год производство электроэнергии в Украине выросло на 5,2%, при этом экспорт снизился на 26,5%
14:17
В "Дженоа" продолжаются споры о будущем Шевченко: мнения руководства разделились
13:54
Ольга Стефанишина
Стефанишина: обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с вывода российских войск из Украины
13:30
Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до -18 °C и гололедице
13:28
COVID
Штамм "Омикрон": в Одессе зафиксировали первый случай заражения
13:27
Ломаченко пожаловался, что с ним никто не хочет драться
13:23
"Не защищают от коронавируса": Минздрав призвал прекратить использовать пластиковые прозрачные маски
13:11
В Киеве разоблачили схему фейковой вакцинации
13:01
вакцина
"Тысяча Зеленского": выплату за вакцинацию теперь можно получить на пластиковую карту
12:59
Европейский топ-клуб пожелал забрать украинца Лунина из "Реала"
12:52
Виктор Медведчук
Печерский суд оставил Медведчука под домашним арестом еще на два месяца
12:49
Столтенберг
Нереалистично ожидать, что переговоры на этой неделе разрешат кризис вокруг Украины, - Столтенберг
12:40
Клуб УПЛ "Рух" выгнал из команды воспитанника "Динамо"
12:25
Минздрав планирует сократить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
12:22
Инфографика
В Украине добыли 29,41 млн тонн угля за прошлый год: инфографика
12:20
протесты в Казахстане
В Казахстане заявили о причастности исламских радикалов к нападениям на правительственные здания
11:59
Телескоп Hubble показал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец
Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Овен
11:57
Богдан Максименко
У незаконно заключенного оккупантами в Донецке Богдана Максименко ухудшилось состояние здоровья, - омбудсмен
11:45
В Мьянм бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам заключения
11:36
Россия угрожает структуре безопасности Европы, - министр обороны Швеции
11:35
В Италии заговорили о будущем Шевченко, украинца могут уволить уже сегодня, - СМИ
11:33
"Дело может быть сфабрикованным и политически мотивированным": Украинский ПЕН требует от Италии освободить режиссера Лавренчука
11:16
Симптомы инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон" появляются через три дня, - исследование
11:03
Часть Великой китайской стены обрушилась в результате землетрясения
10:54
Токаев с Путиным
Во время протестов в Казахстане использовали "майданные технологии", - Путин
10:50
Токаев по поводу протестов в Казахстане: была попытка госпереворота, однако сейчас конституционный порядок в стране возобновлен
10:33
ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в Карпатах и повышении уровня воды в реках
10:14
Анналена Бербок
Сертификацию "Северного потока - 2" приостановили из-за несоответствия требованиям ЕС, - МИД Германии
10:10
Шабунин о блокировании конкурса в САП: это интерес Коломойского
09:51
Перед переговорами между США и РФ состоится заседание комиссии НАТО - Украина
09:35
ДТП на Черниговщине: в результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали 11 человек
09:30
Интервью
Бураковский Игорь
"Отиграем годы локдауна": Игорь Бураковский об экономических прогнозах на 2022-й и итоги 2021-го
09:27
Украина просит у Германии оборонное вооружение
09:21
Коронавирус в Украине
Сумщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина
09:08
Золотой глобус
В США обнародовали список победителей кинопремии "Золотой глобус - 2022"
08:53
протесты в Казахстане
В МВД Казахстана заявили о задержании около 8 тыс. человек
08:39
Украину 10 января накроют снег, туман и гололедица
08:25
В Украине за сутки зафиксировали почти 2 тыс. случаев коронавируса, умерли 86 человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV