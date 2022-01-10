Свитолина впервые за 5 лет покинула топ-15 лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По итогам первой недели года Элина Свитолина опустилась на 16-ю позицию рейтинга WTA. В последний раз украинка была вне топ-15 в октябре 2016 года. Тогда она занимала 19-е место.



Марта Костюк сохранила 50-ю позицию, а Ангелина Калинина поднялась на 51-е место и обновила свой личный рекорд.



Даяна Ястремская покинула топ-100 и опустилась на 102-е место.



Рейтинг WTA



1 Эшли Барти (Австралия) 8051 очков

2 Арина Соболенко (Беларусь) 6351

3 Гарбинье Мугуруса (Испания) 5635

4 Барбора Крейчикова (Чехия) 5008

5 Каролина Плишкова (Чехия) 4666

...

16 Элина Свитолина (Украина) 2726

50 Марта Костюк (Украина) 1215

51 Ангелина Калинина (Украина) 1188

102 Даяна Ястремская (Украина) 789

120 Леся Цуренко (Украина) 634

1 ноября Элина Свитолина опустилась с 6-й на 14-ю позицию в рейтинге WTA.

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