Свитолина впервые за 5 лет покинула топ-15 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на 16-е место в рейтинге WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По итогам первой недели года Элина Свитолина опустилась на 16-ю позицию рейтинга WTA. В последний раз украинка была вне топ-15 в октябре 2016 года. Тогда она занимала 19-е место.
Марта Костюк сохранила 50-ю позицию, а Ангелина Калинина поднялась на 51-е место и обновила свой личный рекорд.
Даяна Ястремская покинула топ-100 и опустилась на 102-е место.
Рейтинг WTA
1 Эшли Барти (Австралия) 8051 очков
2 Арина Соболенко (Беларусь) 6351
3 Гарбинье Мугуруса (Испания) 5635
4 Барбора Крейчикова (Чехия) 5008
5 Каролина Плишкова (Чехия) 4666
...
16 Элина Свитолина (Украина) 2726
50 Марта Костюк (Украина) 1215
51 Ангелина Калинина (Украина) 1188
102 Даяна Ястремская (Украина) 789
120 Леся Цуренко (Украина) 634
- 1 ноября Элина Свитолина опустилась с 6-й на 14-ю позицию в рейтинге WTA.
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