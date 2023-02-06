Свитолина впервые с начала войны посетила Украину
Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые посетила Одессу и Киев после начала полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщает платформа UNITED24 в Instagram.
"Амбассадор UNITED24, мировая звезда тенниса Элина Свитолина приехала в Киев. Это первый визит титулованной спортсменки с начала полномасштабного вторжения. Элина, приветствуем дома!! - говорится в сообщении платформы, посольством которой является теннисистка.
Кроме этого, Свитолина обнародовала видео в Instgaram, на котором она встречается со своей бабушкой в Одессе.
Свитолина в 2022 году взяла паузу в карьере после рождения ребенка.
- 14 января Элина Свитолина заявила, что рассчитывает вернуться на корт летом 2023 года.
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