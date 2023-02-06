Свитолина впервые с начала войны посетила Украину

Об этом сообщает платформа UNITED24 в Instagram.

"Амбассадор UNITED24, мировая звезда тенниса Элина Свитолина приехала в Киев. Это первый визит титулованной спортсменки с начала полномасштабного вторжения. Элина, приветствуем дома!! - говорится в сообщении платформы, посольством которой является теннисистка.

Кроме этого, Свитолина обнародовала видео в Instgaram, на котором она встречается со своей бабушкой в Одессе.

Свитолина в 2022 году взяла паузу в карьере после рождения ребенка.