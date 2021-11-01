Свитолина впервые с 2017 года покинула ТОП-10 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на 14 позицию в рейтинге WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 1 ноября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украинка Элина Свитолина существенно потеряла позиции и с 6-й позиции опустилась на 14-ю.
Свитолина покинула ТОП-10 впервые с мая 2017 года. Элина потеряла 1080 очков за Итоговый турнир-2019, в котором она дошла до финала, но уступила Эшли Барти.
В ТОП-100 рейтинга находятся еще три украинки. Марта Костюк (50), Ангелина Калинина (57) и Дайана Ястремская (100).
Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.
- Напомним, 18 октября Элина Свитолина вернулась в ТОП-6 рейтинга WTA.
- 25 октября шестая ракетка мира Элина Свитолина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Бэтлсом.
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