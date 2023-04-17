Свитолина возмутилась из-за разрешения россиянам и белорусам сыграть на Уимблдоне
Украинская теннисистка Элина Свитолина выразила возмущение из-за разрешения россиянам и белорусам выступить на самом престижном теннисном турнире - Уимблдоне
Об этом Ubitennis .
По мнению самой титулованной украинской теннисистки, Уимблдон разрешил теннисистам из РФ и Беларуси выступать из-за давления ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) и WTA (Женской теннисной ассоциации).
"Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух организаций и в конце концов был вынужден сдаться – это грустно. Я не имею никаких отношений ни с российскими, ни с белорусскими теннисистами", – сказала она. Свитолина.
28-летняя Элина Свитолина является самой титулованной в истории украинской теннисисткой. В 2019 году она стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, а в общей сложности выиграла 16 турниров WTA. Украинка является бронзовой медалисткой Олимпиады-2020. За карьеру она заработала $21,4 млн призовых.
- 31 марта организаторы Уимблдона отменили запрет на участие в турнире российских и белорусских теннисистов.
- 12 апреля Свитолина одержала первую победу после возобновления карьеры.
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