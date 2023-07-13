Свитолина - Вондроушова: где и когда смотреть исторический матч украинки в полуфинале Уимблдона
В четверг, 13 июля, Элина Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой в полуфинале Уимблдона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 11 июля, Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 76 место, победила первую ракетку мира Игу Швентек в трех сетах - 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
В полуфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой (42) из Чехии, которая в четвертьфинале одолела американку Джессику Пегулу (4).
Букмекеры прогнозируют, что Элина Свитолина является аутсайдером поединка. На выигрыш украинки дают коэффициент 2,20. Победу Вондроушева оценивают в 1,90.
Свитолина сыграет в полуфинале одного из турниров самой престижной серии Grand Slam в третий раз в карьере. В 2019 году украинка дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США.
Благодаря выходу в 1/2 финала турнира в пригороде Лондона Элина Свитолина вернет себе звание первой ракетки Украины, которым сейчас владеет Ангелина Калинина.
Уимблдон
Женщины. Полуфинал
13 июля
Элина Свитолина (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия)
Трансляция – Setanta Sports
Начало в 15:30
- 9 июля Элина Свитолина одержала победу над Викторией Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона.
- В 1/4 финала украинка обыграла победившую Игу Швентек, которая является первой ракеткой мира.
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