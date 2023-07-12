Свитолина - Вондроушова: букмекеры не верят в успех украинки в полуфинале Уимблдона

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во вторник, 11 июля, Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 76 место, победила возглавляющую рейтинг WTA Игу Швентек в трех сетах - 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

В полуфинале Свитолина сыграет против Маркеты Вондроушовой (42) из Чехии, которая в четвертьфинале одолела американку Джессику Пегулу (4).

Букмекеры прогнозируют, что Элина Свитолина является аутсайдером поединка. На выигрыш украинки дают коэффициент 2,20. Победу Вондроушева оценивают в 1,90.

Свитолина сыграет в полуфинале одного из турниров самой престижной серии Grand Slam в третий раз в карьере. В 2019 году украинка дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Благодаря выходу в 1/2 финала турнира в пригороде Лондона Элина Свитолина вернет себе звание первой ракетки Украины, которым сейчас владеет Ангелина Калинина.

Уимблдон

Женщины. Полуфинал

13 июля

Элина Свитолина (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия)

Трансляция – Setanta Sports

Начало в 15:30