Свитолина вернулась в топ-6 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-6 рейтинга WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 18 октября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украинка Элина Свитолина вернула позиции и с 7-й ступеньки поднялась на шестую.
В топ-100 рейтинга есть еще три украинки. Марта Костюк (53), Ангелина Калинина (57) и Даяна Ястремская (76).
Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.
- Напомним, 5 сентября Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
- 8 сентября Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
- 4 октября украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела из топ-6 рейтинга WTA.
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