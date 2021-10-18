Свитолина вернулась в топ-6 лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 18 октября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Украинка Элина Свитолина вернула позиции и с 7-й ступеньки поднялась на шестую.



В топ-100 рейтинга есть еще три украинки. Марта Костюк (53), Ангелина Калинина (57) и Даяна Ястремская (76).



Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.