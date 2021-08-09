Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. В первой десятке состоялась существенное изменение. Элина Свитолина поднялась с 6 на 5 позицию и вернулась в топ-5 списка.



Первую десятку впервые за семь с половиной лет покинула румынка Симона Халеп. Ее место заняла чешка Барбора Крейчикова, впервые попавшего в топ-10.



В топ-100 рейтинга находятся еще три Украинский. Даяна Ястремская (50), Марта Костюк (58), Ангелина Калинина (78).

Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.