Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. В первой десятке состоялась существенное изменение. Элина Свитолина поднялась с 6 на 5 позицию и вернулась в топ-5 списка.
Первую десятку впервые за семь с половиной лет покинула румынка Симона Халеп. Ее место заняла чешка Барбора Крейчикова, впервые попавшего в топ-10.
В топ-100 рейтинга находятся еще три Украинский. Даяна Ястремская (50), Марта Костюк (58), Ангелина Калинина (78).
- Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.36Продажа 31.78
- Актуальное
- Важное