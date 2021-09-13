Свитолина вернулась в ТОП-4 лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 13 сентября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. В первой десятке произошло существенное изменение. Элина Свитолина поднялась с 5-й на четвёртую позицию списка. Наоми Осака и София Кенин покинули топ-5.



Свитолина впервые с февраля 2020 года вернулась в топ-4 WTA.



В топ-100 рейтинга находятся еще три украинки: Даяна Ястремская (53), Марта Костюк (56), Ангелина Калинина (64).



Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.

Напомним, 5 сентября Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.

8 сентября Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады