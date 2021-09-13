Свитолина вернулась в ТОП-4 лучших теннисисток мира
Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-4 рейтинга WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 13 сентября, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. В первой десятке произошло существенное изменение. Элина Свитолина поднялась с 5-й на четвёртую позицию списка. Наоми Осака и София Кенин покинули топ-5.
Свитолина впервые с февраля 2020 года вернулась в топ-4 WTA.
В топ-100 рейтинга находятся еще три украинки: Даяна Ястремская (53), Марта Костюк (56), Ангелина Калинина (64).
Лидером рейтинга WTA является Эшли Барти из Австралии.
- Напомним, 5 сентября Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
- 8 сентября Свитолина в четвертьфинале US Open проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.69
- Актуальное
- Важное