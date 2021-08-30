Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 30 августа, WTA (Женская теннисная ассоциация) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. В первой десятке состоялась существенное изменение. Элина Свитолина вернулась в топ-5 списка. Ранее она занимала шестую позицию.



В топ-100 рейтинга находятся еще три Украинский. Даяна Ястремская (51), Марта Костюк (55), Ангелина Калинина (76).

Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакин из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

29 августа украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Чикаго.