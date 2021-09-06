Свитолина узнала соперницу в четвертьфинале US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В 1/8 финала канадка Лейла Энни Фернандес неожиданно победила Анджелику Кербер (4: 6, 7: 6 (5), 6: 2).



В своем матче Элина Свитолина спорила за выход в четвертьфинал US Open с Симоной Халеп, которая занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации 13-е место. Украинка победила в двух партиях - 6: 3, 6: 3.



Четвертьфинальный матч US Open Элина Свитолина - Лейла Энни Фернандес состоится 7 сентября.

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