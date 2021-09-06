Свитолина узнала соперницу в четвертьфинале US Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с Лейлой Энни Фернандес в четвертьфинале US Open-2021
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала канадка Лейла Энни Фернандес неожиданно победила Анджелику Кербер (4: 6, 7: 6 (5), 6: 2).
В своем матче Элина Свитолина спорила за выход в четвертьфинал US Open с Симоной Халеп, которая занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации 13-е место. Украинка победила в двух партиях - 6: 3, 6: 3.
Четвертьфинальный матч US Open Элина Свитолина - Лейла Энни Фернандес состоится 7 сентября.
- 29 августа Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Чикаго.
- 31 августа Элина Свитолина победила канадку Ребекку Марино в первом круге Открытого чемпионата США.
- 1 сентября во втором круге US Open первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Ребекку Масарову .
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